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    • Yaşam
    • 05.06.2021 11:17
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    • 05.06.2021 11:19
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    'da lise öğrencisi . pompalı tüfekle intihar etti

    'da yaşayan 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki . evde yalnızken pompalı tüfekle intihar etti. Berrin A.'nın intihar nedeni de araştırılıyor.

    DHA
    Evde yalnız kalan liseli gencin hazin sonu

    Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Döğer Mahallesi'nde meydana geldi. Seydikemer Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Berrin A., evde yalnız başınayken av tüfeğini başına dayayıp, tetiği çekti.

    Silah sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yerde kanlar içinde bulduğu Berrin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Berrin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Berrin A.'nın intihar nedeni araştırılıyor.
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