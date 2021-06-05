Son dakika haberi: Haziran ayına girmemizle havaların ısınması beklenirken Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran - 12 Haziran tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmininde hafta boyunca yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Kars'ta 6, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 16 derece olarak kaydedildi.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan ile Ağrı'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan ile Erzurum'da 20 derece olacak.
BİRÇOK BÖLGEDE YEREL SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK
Ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz Bölgesi, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.