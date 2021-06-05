15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu.