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    • Yaşam
    • 05.06.2021 18:54
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    • 05.06.2021 18:56
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    'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü kilitlendi! YOL DURUMU

    Son dakika haberleri...  'da kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü te yoğunluk yaşandı. ve ile , u ve bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.

    DHA
    Bu da cumartesi trafiği!

    İstanbul'da kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü trafikte yoğunluk yaşandı.

    Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

    Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu.
        Devamlı yanımda taşırım diyerek cebinden çıkarttı
        Haberler Yaşam İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü trafik kilitlendi! YOL DURUMU