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    • Yaşam
    • 05.06.2021 20:20
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    • 05.06.2021 20:21
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    Komşu kavgası! Tiyatrocu 'ın yüzüne keserle saldırdı ağzına vurup 3 dişini kırdı

    Tiyatro sanatçısı , evinin bahçe duvarı konusunda kendisi ile tartışan komşusu Ahmet B.’nin taş atıp küfür ettiğini, yüzüne keserle saldırdığını ve 3 dişini kırdığını belirterek şikayetçi oldu. Uçarman, "Defolun gidin sizi burada yaşatmayacağım" şeklinde tehdit edildiklerini dile getirdi. İşte detaylar…

    DHA
    Komşu kavgası! Usta tiyatrocunun yüzüne keserle saldırdı

    Tiyatrocu , kısa süre önce Almanya'dan izinlerini geçirmek üzere gelen komşuları Ahmet B. ile 'ndeki evin bahçe sınırının tespit edilerek duvar örülmesi konusunda görüştü. Uçarman, komşusu Ahmet B.'ye kadastroya giderek arazi tespiti yaptırmayı ona göre ortak duvar örülmesini önerdi.

    İddiaya göre; bu konuşmadan 1 gün sonra Ahmet B., bahçede gördüğü Cemal Uçarman'ın yaşlı annesi Teri ve babası Rıza Uçarman ile tartıştı. Bağrışma üzerine 2 katlı evden bahçeye inen Cemal Uçarman, komşusunun taş atıp küfür ettiğini, araya girmeye çalıştığı sırada Ahmet B'nin yüzüne keserle birkaç kez vurduğunu söyledi.

    ÇENESİNDE 3 DİŞ KAYBI
    Araya girenler tarafından tarafların ayrılması üzerine polis çağrıldı. Birbirinden şikayetçi olan taraflardan Cemal Uçarman, polis tarafından Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uçarman'ın yüzünde alt dudağında, sağ göz dış kenarında darbe izleri olduğu ve çenesinde 3 diş kaybı olduğuna dair rapor verildi.

    "DEFOLUN GİDİN SİZİ BURADA YAŞATMAYACAĞIM"
    Firuzköy Polis Merkezi'nde ifade veren Cemal Uçarman, komşusu Ahmet B.'nin kızı Emek'e "Defolun gidin sizi burada yaşatmayacağım" şeklinde tehdit ettiğini iddia etti. Dini inancı nedeniyle hakarete de uğradığını belirten Uçarman, "Ahmet B.'den ve eşinden şikayetçiyim. Eşi bize taş attı" dedi. Polis 'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçundan soruşturmaya başladı.

    Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Cemal Uçarman, "Duvar örülmesine itiraz etmedik. Duvar parasını birlikte karşılamayı önerdik. Ortada nefret sorunu var. 90 yaşındaki insanları taşlamak ne demek? İtiraz eden yok. Kimsenin 1 gram toprağına tenezzül eden insanlar değiliz" ifadelerini kullandı. Anne Teri Uçarman ise Firuzköy'de 40 yıldan bu yana oturduklarını inançları nedeniyle bugüne kadar sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

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