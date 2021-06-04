Telefonunda bu uygulamalar olanlar aman dikkat! Bataryayı tüketiyor, kullanım ömrünü azaltıyor...

Teknolojinin geçirdiği dönüşümle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonların en büyük problemi batarya ömrü. Dijital depolama ve yedekleme hizmeti veren İsviçre merkezli pCloud, akıllı telefonların ömrünü tüketen uygulamaları saptamak için bir araştırma gerçekleştirdi.
Telefonların bellek kullanımları ve arka planda çalışmaya devam edebilen uygulamalar dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmada, 100 uygulama incelendi. Araştırmanın sonucunda akıllı telefonların bataryasını tüketen 20 uygulama belirlendi.
Yapılan çalışmaya göre, ilk sırayı Fitbit ve Verizon aldı. Bu uygulamaları kullanırken, arka planda kamera, lokasyon, mikrofon, Wi-Fi çalışıyor ve aynı zamanda bataryanın ömrü azalıyor.