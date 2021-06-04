Telefonunda bu uygulamalar olanlar aman dikkat! Bataryayı tüketiyor, kullanım ömrünü azaltıyor...





Çalışanların yılda iki haftaya kadar uzaktan çalışabilecekleri de açıklandı. Tim Cook, çalışanlara yolladığı mektupta, geride kalan dönemde uzaktan başardıklarımız çok önemli ama çok büyük bir eksik var, o da birbirimiz" ifadesine yer verdi.