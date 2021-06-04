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    Telefonunda bu uygulamalar olanlar aman dikkat! Bataryayı tüketiyor, kullanım ömrünü azaltıyor...

    İsviçre merkezli pCloud, akıllı telefonların ömrünü azaltan uygulamaları araştırdı. Bataryayı tüketen 20 uygulama belirledi. Sosyal medya uygulamaları üst sıralarda yer aldı...

    Telefon düşmanı

    Teknolojinin geçirdiği dönüşümle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonların en büyük problemi batarya ömrü. Dijital depolama ve yedekleme hizmeti veren İsviçre merkezli pCloud, akıllı telefonların ömrünü tüketen uygulamaları saptamak için bir araştırma gerçekleştirdi.



    Telefonların bellek kullanımları ve arka planda çalışmaya devam edebilen uygulamalar dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmada, 100 uygulama incelendi. Araştırmanın sonucunda akıllı telefonların bataryasını tüketen 20 uygulama belirlendi.



    Yapılan çalışmaya göre, ilk sırayı Fitbit ve Verizon aldı. Bu uygulamaları kullanırken, arka planda kamera, lokasyon, mikrofon, Wi-Fi çalışıyor ve aynı zamanda bataryanın ömrü azalıyor.



        SAĞLIĞA YARAR CEBE ZARAR
        Pandemi sürecinde sağlık ve fitness uygulamalarının kullanımı yüzde 67 oranında arttı. Ancak bu uygulamalardan yüzde 80'inin, veri güvenliğine dair potansiyel riskler içerdiğini aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, uygulamalara kayıt yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları 4 adımda sıraladı:



        Dikkatli seçin.

        Gizlilik politikasını okuyun.

        Kullandığınız uygulamayı zaman zaman araştırmaya devam edin.

        Uygulamalarınızdaki gizlilik ayarlarını kontrol edin.



        APPLE DA OFİSE ÇAĞIRDI
        Google'ın ardından Apple da ofislere dönüş sinyali verdi. Apple CEO'su Tim Cook, çalışanların Eylül ayından başlayarak haftada 3 gün ofislerde çalışmaya başlamasını istedi.



            Çalışanların yılda iki haftaya kadar uzaktan çalışabilecekleri de açıklandı. Tim Cook, çalışanlara yolladığı mektupta, geride kalan dönemde uzaktan başardıklarımız çok önemli ama çok büyük bir eksik var, o da birbirimiz" ifadesine yer verdi.



            İLK 20 UYGULAMA
            Fitbit, Verizon, Uber, Skype, Facebook, AirB & B, BIGO LIVE, Instagram, Tinder, Bumble, Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking, Amazon, Telegram, Grinder, Likke, LinkedIn.

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            Haberler Yaşam Telefonunda bu uygulamalar olanlar aman dikkat! Bataryayı tüketiyor, kullanım ömrünü azaltıyor...