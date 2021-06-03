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    • Yaşam
    • 04.06.2021 01:36
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    • 04.06.2021 01:52
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    'ta dehşete düşüren olay! 76 yaşındaki yaşlı adam 51 yaşındaki kızını öldürdü

    Son dakika haberleri... ’in ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 76 yaşındaki bir adam 51 yaşındaki kızını tatışma sonucu silahla vurarak öldürdü.

    İHA
    Yaşlı adam kızını öldürdü!

    'in ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Olay Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İlçede yaşayan anne ve babasının yanına yaklaşık 3 ay önce gelen ve psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülen (51) isimli kadın babası ile tartıştı.

    BABASININ ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜ
    İddiaya göre; tartışmanın büyümesi üzerine 76 yaşındaki babasının üzerine bıçakla yürüyen Handan Çivicik, baba Ali İhsan Ç. tek el ateş edilerek silahla vuruldu.



    Göğsünden yaralanan kadın evin merdivenlerinden açık olan sokak kapısına yuvarlandı. Olaya üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının öldüğü tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri baba Ali İ. Ç.'i gözaltına aldı.

    Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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