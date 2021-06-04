Rus turizm sektörü, Türkiye ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyor. Tez Tour'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, "Vatandaşların uzun zamandır bekledikleri tatillerini yapabilmeleri için popüler Türk tatil noktalarına uçuşların yakında tekrar başlamasını ve 2021 yaz sezonunun yeniden devam etmesini içtenlikle umuyoruz" dedi.
Kısıtlanan uçuşlar nedeniyle Rus turistlere çeşitli alternatifler sunduklarını anlatan Timoşenko, "Türkiye'ye gidemeyecek müşterilere, tatil tarihlerini sonbahara ve Temmuz'a ertelemelerini teklif ediyoruz" diye konuştu.
OneTwoTrip Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova da "Türkiye aile tatili için ana ülke konumunda. Ruslar, Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyor" dedi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin ise Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.
Kısıtlanan uçuşlar nedeniyle Rus turistlere çeşitli alternatifler sunduklarını anlatan Timoşenko, "Türkiye'ye gidemeyecek müşterilere, tatil tarihlerini sonbahara ve Temmuz'a ertelemelerini teklif ediyoruz" diye konuştu.
OneTwoTrip Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova da "Türkiye aile tatili için ana ülke konumunda. Ruslar, Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyor" dedi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin ise Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.