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    lar, kısıtlanan uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyor

    turizm sektörü, ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyor. 'un Halkla İlişkiler Direktörü , "Vatandaşların uzun zamandır bekledikleri tatillerini yapabilmeleri için popüler tatil noktalarına uçuşların yakında tekrar başlamasını ve yaz sezonunun yeniden devam etmesini içtenlikle umuyoruz" dedi.

    Tu'Rus't bekliyor
    Rus turizm sektörü, ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyor. 'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, "Vatandaşların uzun zamandır bekledikleri tatillerini yapabilmeleri için popüler tatil noktalarına uçuşların yakında tekrar başlamasını ve yaz sezonunun yeniden devam etmesini içtenlikle umuyoruz" dedi.

    Kısıtlanan uçuşlar nedeniyle turistlere çeşitli alternatifler sunduklarını anlatan Timoşenko, "Türkiye'ye gidemeyecek müşterilere, tatil tarihlerini sonbahara ve 'a ertelemelerini teklif ediyoruz" diye konuştu.

    Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova da "Türkiye aile tatili için ana ülke konumunda. Ruslar, Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyor" dedi. (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin ise Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.
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