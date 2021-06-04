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    'ın ilçesinde feci kaza! 3 saniyede 9 can gitti...

    'ın ilçesinde şerit ihlali nedeniyle iki araç kafa kafaya çarpıştı. 3 saniye süren feci kazada, 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

    3 saniyede 9 can gitti
    Sivas'ın ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. 1 yaşındaki çocukları 'la birlikte hayatını kaybeden Özgür, Rabia Görünüş çiftinin tatil için memleketleri 'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

    Araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi can verdi. Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), (31), (1), (10), (36), (62), (20), (40) ve (75).



    Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

    2 ASKER ŞEHİT
    Hatay'da kontrolden çıkan askeri araç, Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Feci kazada 2 asker şehit oldu.


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    Haberler Yaşam Sivas'ın Gölova ilçesinde feci kaza! 3 saniyede 9 can gitti...