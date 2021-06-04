Sivas'ın Gölova ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. 1 yaşındaki çocukları Ali Baran'la birlikte hayatını kaybeden Özgür, Rabia Görünüş çiftinin tatil için memleketleri Van'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
2 ASKER ŞEHİT
Hatay'da kontrolden çıkan askeri araç, Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Feci kazada 2 asker şehit oldu.
Araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi can verdi. Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).
Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
2 ASKER ŞEHİT
Hatay'da kontrolden çıkan askeri araç, Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Feci kazada 2 asker şehit oldu.