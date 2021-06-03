İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi Doğanlar yol ayrımında meydana geldi. Ferhat E., 35 AF 1134 plakalı otomobille Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine sonra da yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara, ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılardan sürücü Ferhat E. ile otomobildeki Ali E., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erkan A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Ferhat E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.