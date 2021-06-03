Dağda kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti

"ALICI VARSA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Hep içinde göktaşı bulma hissi olduğunu söyleyen Şahin yaptığı açıklamada, "Araziye sert bir şekilde düştüğü belliydi. Etrafa baktığımda bunun meteor (göktaşı) olduğuna kanaat getirdim. Şimdi de kanunlar çerçevesinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir alıcısı olursa görüşmek istiyorum. Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum. Taşın yapısı, durumu lav gibi kaynayan ve soğuduğunda şekil almış bir cisim olduğunu kanıtlıyor. Taşın içindeki parıltılar da dikkat çekici" diye konuştu.