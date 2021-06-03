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    • Yaşam
    • 03.06.2021 09:33
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    • 03.06.2021 09:40
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    Dağda kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti

    ’ın ilçesinde yaşayan , doğa gezisi yaptığı sırada göktaşı (meteor) bulduğunu iddia etti. Göktaşını alıp muhafaza eden Remzi Şahin, konunun uzmanları ile diyalog kurup bu cismi değerlendirmek istiyor.

    İHA
    Kekik toplarken bulduğunu iddia etti

    Birkaç ay önce izlediği bir televizyon röportajı sonrasında konuya aşina olan Remzi Şahin, yaklaşık üç aydır göktaşı bulmak umuduyla araştırma yaptı.

    10 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA
    Dağa kekik toplamaya gittiği doğa yürüyüşü sırasında yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan taşı bir kısmı toprağa gömülü, etrafında küçük bir krater oluşturmuş halde gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyleyen Remzi Şahin, bulduğu taşın yapısının çok farklı olduğunu dile getirdi.

    "ALICI VARSA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"
    Hep içinde göktaşı bulma hissi olduğunu söyleyen Şahin yaptığı açıklamada, "Araziye sert bir şekilde düştüğü belliydi. Etrafa baktığımda bunun meteor (göktaşı) olduğuna kanaat getirdim. Şimdi de kanunlar çerçevesinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir alıcısı olursa görüşmek istiyorum. Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum. Taşın yapısı, durumu lav gibi kaynayan ve soğuduğunda şekil almış bir cisim olduğunu kanıtlıyor. Taşın içindeki parıltılar da dikkat çekici" diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Dağda kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti