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    • Yaşam
    • 03.06.2021 08:34
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    • 03.06.2021 08:42
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    Liseli Elanur’a 8 gün boyunca dehşeti yaşattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip beni taciz ediyordu

    ’da liseli Elanur A., Murat A. tarafından tehditle kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda zorla tutuldu. Donma tehlikesi geçirdi, kuru ekmek ve su ile hayatta kaldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Elanur, "Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu." dedi.

    8 gün boyunca dehşeti yaşattı

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde Elanur A. (14), okuldan tanıdığı Murat A. (17) ile sevgili oldu. İddiaya göre Murat, Elanur'a attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı.


    TEHDİT MESAJLARINI GÖRÜNCE POLİSE BAŞVURDU
    Ailesine, "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve Elanur'dan bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu.



    Bıçak zoruyla kaçırıldığını ve günlerce bir binanın çatısında rehin tutulduğunu iddia eden Elanur A., Murat A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. Murat A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi.



        Sabah'ta yer alan habere göre, Elanur yaşadıklarını anlattı: "Benimle buluşmak istedi. Gelmezsen evi başınıza yıkarım dedi. Gittim. Bıçakla tehdit etti. Önce Gebze'de yıkık bir binada kaldık.



        BİNANIN ÇATI KATINA ÇIKARDI
        Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu.



        Sadece kuru ekmek ve su vardı. Cami tuvaletini kullanıyordum. Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu."



            CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM
            Baba Alimerdan A. ise, kızım kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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            Haberler Yaşam Liseli Elanur’a 8 gün boyunca dehşeti yaşattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip beni taciz ediyordu