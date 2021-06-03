Liseli Elanur’a 8 gün boyunca dehşeti yaşattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip beni taciz ediyordu

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde Elanur A. (14), okuldan tanıdığı Murat A. (17) ile sevgili oldu. İddiaya göre Murat, Elanur'a attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı.
TEHDİT MESAJLARINI GÖRÜNCE POLİSE BAŞVURDU
Ailesine, "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve Elanur'dan bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu.
Bıçak zoruyla kaçırıldığını ve günlerce bir binanın çatısında rehin tutulduğunu iddia eden Elanur A., Murat A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. Murat A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi.