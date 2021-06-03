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    • Yaşam
    • 03.06.2021 09:53
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    • 03.06.2021 10:07
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    'de 2 çırak tamir için bırakılan polis aracıyla sanayiyi birbirine kattı

    'de 2 çırak, işyerlerine tamir için bırakılan polis otosunu alıp, sanayi sitesi içinde zikzak çizerek tur attı. Çıraklar, pitbull cinsi köpeği de çaldı. Köpeği çalınan esnafın şikayetiyle gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakılırken, köpek sahibine teslim edildi.

    DHA
    Çıraklar polis aracını kaçırdı

    Olay geçen pazar Başaksehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde yaşandı.

    Arızalandığı için bir polis otosu buradaki tamirciye bırakıldı.

    Burada çalışan iki tamirci çırağı arızası giderilen araçla kaçırdı.

        Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir işyerinin önünde durdu.

        C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı.

        Çıraklar daha sonra kendi işyerlerine dönerek aracı bıraktı.

            Köpeği çalınan iş yeri sahibi E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu.

            İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Köpek, sahibine geri verilirken, İ.A. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

            Öte yandan 2 çırağın polis otosu ile tur atmaları ve köpeği çaldıkları işyerinin önünde durmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
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