Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.





Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi.