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    • Yaşam
    • 03.06.2021 10:06
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    • 03.06.2021 10:11
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    SON DAKİKA: ’da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı

    Son dakika haberi! ’de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    İHA
    Sokak ortasında bıçakladı! Dehşet anları kamerada

    Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

    Sokak ortasında bıçakladı! Dehşet anları kamerada


    Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi.

    Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G. kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.



    KİRAYI ÖDEMEDİ DİYE SOKAKTA BIÇAKLADI
    Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.'nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.'ye saldırmaya başladı.

        Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



        KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI
        Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Emniyete götürülen Ayhan G.'nin ise ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

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