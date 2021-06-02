Adana'da marketten alınan tavuğun nasıl yapılacağı konusunda tartıştığı kayınpederi Mustafa Özkaya'yı (58) bıçaklayarak ağır yaralayan gelin Emine Özkaya adliyeye sevk edildi.

Polis merkezindeki ifadesinde, "marketten alınan tavukla tencerede yemek yapacaktım kayınpederim mangal yapmamı istedi. Tartışma bu yüzden çıktı" diye ifade veren 25 yaşındaki Emine Özkaya, adliyede ise ifadeyi değiştirdi.

BANA VURDU

Olay günü sabahı eşiyle birlikte dışarıya çıktıklarını anlatan Emine Özkaya, "Eve dönerken eşim, arkadaşlarıyla karşılaştı. Eve tek başıma döndüm. Kayınpederim, ' Kocan nerede?' diye çıkıştı. Sonra da 'seni bu evde istemiyorum. Buradan gideceksin' diye bağırıp üzerime yürüdü. Eşimle birlikte olduğumu söylememe rağmen, sopayla başıma vurmaya başladı.

Ben 'vurma' dedikçe devam etti. Korkutmak için mutfaktan bıçak aldım. Arbede sırasında karnına saplandı. Sadece korkutmak istemiştim" dedi. Tutuklanan Emine Özkaya'nın "Dostluk maçı" yazan sarı bir tişört giymesi dikkatlerden kaçmadı. Bıçakladığı kayınpeder Mustafa Özkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ZİYA RAMOĞLU