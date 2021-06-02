Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da kayınpederini bıçaklayan 'dan 'Dostluk maçı' mesajı!

    'da kayınpederini bıçaklayan , önce "Tartıştık, bıçakladım' dedi. Ardından 'dostluk maçı' tişörtü giyen kadın ifadesini değiştirdi: Eşime vurdu, korkutmak için bıçağı aldım. İsteyerek olmadı.

    'Dostluk maçı' mesajı

    Adana'da marketten alınan tavuğun nasıl yapılacağı konusunda tartıştığı kayınpederi 'yı (58) bıçaklayarak ağır yaralayan gelin adliyeye sevk edildi.

    Polis merkezindeki ifadesinde, "marketten alınan tavukla tencerede yemek yapacaktım kayınpederim mangal yapmamı istedi. Tartışma bu yüzden çıktı" diye ifade veren 25 yaşındaki aya, adliyede ise ifadeyi değiştirdi.

    BANA VURDU
    Olay günü sabahı eşiyle birlikte dışarıya çıktıklarını anlatan Emine Özkaya, "Eve dönerken eşim, arkadaşlarıyla karşılaştı. Eve tek başıma döndüm. Kayınpederim, ' Kocan nerede?' diye çıkıştı. Sonra da 'seni bu evde istemiyorum. Buradan gideceksin' diye bağırıp üzerime yürüdü. Eşimle birlikte olduğumu söylememe rağmen, sopayla başıma vurmaya başladı.

    Ben 'vurma' dedikçe devam etti. Korkutmak için mutfaktan bıçak aldım. Arbede sırasında karnına saplandı. Sadece korkutmak istemiştim" dedi. Tutuklanan Emine Özkaya'nın "Dostluk maçı" yazan sarı bir tişört giymesi dikkatlerden kaçmadı. Bıçakladığı kayınpeder Mustafa Özkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

    ZİYA RAMOĞLU

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ey aziz İstanbul
    Haberler Yaşam Adana'da kayınpederini bıçaklayan Emine Özkaya'dan 'Dostluk maçı' mesajı!