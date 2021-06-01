Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.06.2021 21:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 22:00
    ABONE OL

    Meteorolojiden o illere yağış uyarısı! Şiddetli geliyor... | HAVA DURUMU RAPORU

    Son dakika haberleri... ayına girmemizle havaların ısınması beklenirken 'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Birçok il için kuvvetli fırtına ve k yağış uyarısı yapıldı. İşte meteorolojinin o uyarıları ve 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteorolojiden o illere yağış uyarısı!

    Haziran ayına girmemizle havaların ısınması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı geldi.

    Meteorolojinden yapılan çıklamada "Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan uyarılarda şu ifadeler kullanıldı:

    KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
    Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın güney ve batı yönlerden, Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    SAĞANAK GELİYOR
    Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ili ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Ülke genelinde 5 günlük hava durumu raporu ise şu şekilde:

        2 HAZİRAN HAVA DURUMU

        3 HAZİRAN HAVA DURUMU

        4 HAZİRAN HAVA DURUMU
            Erdoğan ve Garibashvili'den ortak açıklama!
            Haberler Yaşam Meteorolojiden o illere yağış uyarısı! Şiddetli geliyor... | HAVA DURUMU RAPORU