Meteorolojiden o illere yağış uyarısı! Şiddetli geliyor... | HAVA DURUMU RAPORU

SAĞANAK GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ili ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.