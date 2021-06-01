





İşyerine giren şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak tamire getirdiği televizyonu husumetli olduğu şahsın kafasına fırlattı. Televizyon yere düşerken taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında televizyonu tamire getiren adamın yakınları da ellerinde bıçak ve satırlarla dükkana geldi. Kavga bir süre daha devam ettikten sonra taraflar arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştı.