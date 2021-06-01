Samsun'da komşusuyla tartıştan ve alkollü olduğu belirtile Hasan V. isimli şahıs rastgele ateş açtı.
Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Nar Sokak'ta meydana geldi.
KOMŞUSUYLA TARIŞTI
Hasan V., alkollü halde komşusu ile tartıştıktan sonra pompalı tüfeği alıp dışarı çıktı.
YOLDAN GEÇEN 3 KADINI YARALADI
Rastgele ateş açan Hasan V., yoldan geçen 3 kadını yaraladı. Kanlar içinde kalan kadınlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.