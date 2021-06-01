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    • Yaşam
    • 01.06.2021 18:13
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    • 01.06.2021 18:26
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    'da komşusuyla tartışıp rastgele ateş açan şahıs yoldan geçen 3 kadını vurdu!

    Son dakika haberleri... ’da komşusuyla tartıştan ve alkollü olduğu belirtile Hasan V. isimli şahıs rastgele ateş açtı. le ateş açan şahıs yoldan geçen 3 kadını yaraladı. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, Hasan V. gözaltına alındı. İşte detaylar...

    DHA
    Komşusuna kızdı 3 kişiyi vurdu

    Samsun'da komşusuyla tartıştan ve alkollü olduğu belirtile Hasan V. isimli şahıs rastgele ateş açtı.

    Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Nar Sokak'ta meydana geldi.

    KOMŞUSUYLA TARIŞTI
    Hasan V., alkollü halde komşusu ile tartıştıktan sonra pompalı tüfeği alıp dışarı çıktı.

    YOLDAN GEÇEN 3 KADINI YARALADI
    Rastgele ateş açan Hasan V., yoldan geçen 3 kadını yaraladı. Kanlar içinde kalan kadınlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ÇELİK YELEKLİ POLİSLER DEVREYE GİRDİ
        Hasan V. olayın ardından evine girip saklandı. Gelen polis ekiplerine direnen Hasan V., devreye giren çelik yelekli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı.

        Gözaltına alınan saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, sokak üzerinde bulunan bina ve otomobillerde de saçma isabet ettiği tespit edildi.

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