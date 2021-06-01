Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.06.2021 01:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 01:54
    ABONE OL

    'da zincirleme kaza! 'da 5 araç birbirine girdi

    'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken araçların çekilmesi ile trafik normale döndü.

    İstanbul'da 5 araç birbirine girdi!

    'da zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
    Kaza, saat 23.00 sıralarında Avcılar'daki 'nın yanında meydana geldi.

    Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı. Araçların büyük hasar gördüğü kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi.

    Karayolunun yönünde meydana gelen kazada şans eseri küçük sıyrıkların dışında yaralanma olmadığı belirlendi.

    Üç şeritli yolda ulaşım bir süre tek şeride düştü. Kaza yapılan araçların çekilmesi ile trafik normale döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan anayasa açıklaması!
    Haberler Yaşam İstanbul'da zincirleme kaza! Avcılar'da 5 araç birbirine girdi