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    • Yaşam
    • 02.06.2021 07:01
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    • 02.06.2021 07:01
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    Son dakika: 'da korkunç olay! Önce içki döktü ardından mezarlığa götürüp...

    Son dakika haberi... 'da korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki adındaki kişi, imam nikahlı olarak yaşadığı .'yi önce dövdü ardından elleriyle mezar kazdırdı. Ardından bir otele götürüp tecavüz etti.

    Önce dövdü ardından mezarlığa götürdü

    Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki İsmail G. adındaki kişi, imam nikahlı olarak yaşadığı Ayşegül G.'yi önce dövdü ardından elleriyle mezar kazdırdı. Ardından bir otele götürüp tecavüz etti.

    SABAH'ta yer alan habere göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan Ayşegül G. (29) ile İsmail G. (35) arasında sorunlar başgösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

    ÜZERİNE ALKOL DÖKÜP MEZAR KAZDIRDI
    Bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G., bir gün sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü.

        Burada alkol almaya başlayan İsmail G., üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve korkuya kapılan kadına elleriyle mezar kazdırmaya başladı.

        Ağlayarak mezarlığı bir müddet kazan Ayşgül G., sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayıldı.

        ÇIRILÇIPLAK SOYDU
        Sabah olduğunda Ayşegül G.'ye kendisini mezara gömmekten vazgeçtiğini söyleyen İsmail G., bir otele götürdüğü genç kadına işkence ettikten sonra çırılçıplak soydu ve cinsel saldırıda bulundu.

            Acı ve korku dolu saatler geçiren Ayşegül G., "Şikâyetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. Bunun üzerine İsmail G., dehşet dolu anlar yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.

            Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan Ayşegül G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

            'KURTULMAYA ÇALIŞIYOR'
            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandı. Savcılık, İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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            Ey aziz İstanbul
            Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Önce içki döktü ardından mezarlığa götürüp...