Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki İsmail G. adındaki kişi, imam nikahlı olarak yaşadığı Ayşegül G.'yi önce dövdü ardından elleriyle mezar kazdırdı. Ardından bir otele götürüp tecavüz etti.
SABAH'ta yer alan habere göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan Ayşegül G. (29) ile İsmail G. (35) arasında sorunlar başgösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
ÜZERİNE ALKOL DÖKÜP MEZAR KAZDIRDI
Bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G., bir gün sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü.