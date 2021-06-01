8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle mahrem imamlar ile haberleştikleri tespit edilen ve açığa alınan 1 yüzbaşı, astsubay, uzman çavuş ile sözleşmeli erin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.