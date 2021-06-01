Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle mahrem imamlar ile haberleştikleri tespit edilen ve açığa alınan 1 yüzbaşı, astsubay, uzman çavuş ile sözleşmeli erin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.
AKÇAABAT İLÇE JANDARMA KOMUTANI TUTUKLANDI
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Gökalp, tutuklandı.