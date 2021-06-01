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    • Yaşam
    • 01.06.2021 10:40
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    • 01.06.2021 10:42
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    FETÖ'den açığa alınan Komutanı Yüzbaşı tutuklandı

    merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, bir süre önce açığa alınan Komutanı Yüzbaşı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.

    DHA
    İlçe jandarma komutanı FETÖ'den tutuklandı

    Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle mahrem imamlar ile haberleştikleri tespit edilen ve açığa alınan 1 yüzbaşı, astsubay, uzman çavuş ile sözleşmeli erin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

    AKÇAABAT İLÇE JANDARMA KOMUTANI TUTUKLANDI
    Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Gökalp, tutuklandı.

        Astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli erler H.Ş. ve T.A., eski askeri öğrenciler İY.B., E.B. ve E.Ç. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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        Haberler Yaşam FETÖ'den açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Gökalp tutuklandı