Kaza, 04.15 sıralarında Bayrampaşa, O-3 Bağlantı Yolu Kadıfekale alt geçidinde meydana geldi.
İddiaya göre Bayrampaşa'dan O-3 Karayoluna doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TK 618 plakalı araç bariyerlere vurarak kaza yaptı. Bu esnada arkasından gelen Bünyamin Güleryüz idaresindeki 34 GF 4124 plakalı tır yavaşladı.
Aynı yöne seyir halinde olan Şenol Şekerci idaresindeki 50 ABT 219 plakalı tır, önündeki TIR'a çarptı. Kazada 50 ABT 219 plakalı TIR sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı.