

ARAÇLAR OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Yaralının hastaneye sevk edilmesi sonrasında kazaya karışan iki tır ve bir hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücüleri ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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