İlkokul mezunu genç uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı

Sistem şu anda aktif. Eğer destek verilirse bunu daha profesyonel hale getirmeyi hedefliyorum. Dışarıya çıktığımda da bu sistemi telefon üzerinden izleyebiliyorum. Bu projenin üçüncü ayağı da SİHA'dır. İmkanım olursa onu da geliştireceğim. Yani silahın yetersiz kaldığı durumlarda SİHA devreye girecek. SİHA devreye girip keşif yaptığında görüntülediği tüm verileri bilgisayara aktaracak. Aktarmadan sonra komut verdiğimde havadan etkisiz hale getirebilirim. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve benimle beraber çalışan Hakkari Üniversitesi bünyesindeki ekibe de teşekkür ederim'' dedi.