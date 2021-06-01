İlkokul mezunu genç uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı

Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı, geçen yıl yaptığı model uçakla Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi.
RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ
Uçak mühendisliği hayali olduğunu ancak imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirebildiğini belirten Tatlı, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda strafordan yolcu uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarladı. Tatlı, 5 aylık çalışma sonucu bu kez de zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' geliştirdi.
ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİĞİ TAKİP EDEBİLİYOR
Alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden radar ile tehlike anında devreye giren silah entegrasyonu sistemini uzaktan kumandayla harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden de çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.