Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni kademeli normalleşme kararlarını açıklamasıyla hazırlıklara başlayan lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı.
Uzun süredir masalara müşteri alamayan işletmelerin, hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kentteki restoranlara giderek beyran içmeye başladı.
Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan beyranı içerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırırken, işletme sahipleri tarafından alevli beyran şovu ile karşılandı.