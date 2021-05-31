Samsun Bafra'da işlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren Faruk Yavuz (36), bir süre önce tahliye oldu. Önceki gece evinde alkol alan Yavuz, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında iddiaya göre cezaevindeyken kendisini aldattığını öne sürdüğü, 2 çocuğunun annesi eşi Kamile Yavuz (33) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Yavuz, eline geçirdiği bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen ekipler, ağır yaralı olan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil koca, kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak hapse atıldı.
- Yaşam
- 31.05.2021 Gazete