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    Yer: ... Kıskanç koca dehşeti: Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

    'un ilçesinde , tartıştığı eşi 2 çocuk annesi 'u 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Faruk Yavuz, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Kıskanç koca dehşeti
    Samsun 'da işlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren (36), bir süre önce tahliye oldu. Önceki gece evinde alkol alan Yavuz, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında iddiaya göre cezaevindeyken kendisini aldattığını öne sürdüğü, 2 çocuğunun annesi eşi (33) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Yavuz, eline geçirdiği bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen ekipler, ağır yaralı olan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil koca, kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak hapse atıldı.
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