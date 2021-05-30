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    • 30.05.2021 23:59
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    • 31.05.2021 00:08
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    'da iki grup arasında silahlı ! O anlar kamerada

    'da iki grup arasında çıktı. Kavga sonucu bir kişi la vurularak, ağır yaralandı. Polisin havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak ayırdığı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

    İstanbul'da uzun namlulu silahlar konuştu!

    İstanbul Avcılar'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucu bir kişi uzun namlulu silahla vurularak, ağır yaralandı.

    TAŞLI SOPALI KAVGA
    Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 19.00 sıralarında tekel bayii sahibi ile komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    İki grup, taşlı sopalı kavga etti.

    UZUN NAMLULU SİLAH KULLANILDI
    Çıkan kavgada taraflardan birisinin uzun namlulu silahından çıkan kurşunla Kemal Ö. yaralandı.

    YARALININ DURUMU AĞIR
    Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Ö.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kemal Ö.'nün yakınları tekel bayisine taşla ve sopalarla saldırdı.

        Olay yerinde bulunan polis ekipleri kişileri havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı.

        Yaşanan bu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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        Haberler Yaşam İstanbul Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga! O anlar kamerada