İstanbul Avcılar'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucu bir kişi uzun namlulu silahla vurularak, ağır yaralandı.

TAŞLI SOPALI KAVGA

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 19.00 sıralarında tekel bayii sahibi ile komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.