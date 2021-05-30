İstanbul Avcılar'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucu bir kişi uzun namlulu silahla vurularak, ağır yaralandı.
TAŞLI SOPALI KAVGA
Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 19.00 sıralarında tekel bayii sahibi ile komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
İki grup, taşlı sopalı kavga etti.
UZUN NAMLULU SİLAH KULLANILDI
Çıkan kavgada taraflardan birisinin uzun namlulu silahından çıkan kurşunla Kemal Ö. yaralandı.
YARALININ DURUMU AĞIR
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Ö.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kemal Ö.'nün yakınları tekel bayisine taşla ve sopalarla saldırdı.