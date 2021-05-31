Hayatında hiç Kayseri'ye gitmediğini kaydeden Karaca, "15 yıldır TOKİ binalarındaki evimde oturuyorum. Buranın da parasını kredi çekerek kapattım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Evimin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik satıyorum. 4-5 yıldır bu şekilde geçiniyorum. Yıllardır emeğimle çalışan bir insanım. Çete lideri olsam mal varlığım olurdu. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum" dedi.

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