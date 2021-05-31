Kentte, 2005 yılında çarşıya alışverişe giden Servet Karaca'ya, yanından geçen bir kişi çarptı. Karaca, bir süre sonra kimliğinin de bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Cüzdanını bulamayan Karaca, karakola başvurdu, gazeteye kimliği için kayıp ilanı verdi.
Servet Karaca, olaydan 3 yıl sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefonla sarsıldı. Polis, Karaca'ya çete lideri olmaktan kırmızı bültenle arandığını ve Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılandığını söyledi.
Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Karaca'nın dosyası son olarak Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
TİŞÖRT VE TERLİK SATARAK GEÇİNİYOR