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    • Yaşam
    • 01.06.2021 01:54
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    • 01.06.2021 02:00
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    Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, 3 yıl sonra olmaktan arandı: Suçlamaları asla kabul etmiyorum

    ’da 16 yıl önce kimliğini kaybeden ’nın (45) hayatı kabusa döndü. Hakkında olmaktan dava açılan ve ’de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırmaktan yargılanan Karaca, “Kayseri’ye hiç gitmedim. Evimin önünde tişört ve terlik satarak geçiniyorum” dedi. Haberin detayları....

    DHA
    Kimliğini kaybeden kadın, çete liderliğinden yargılanıyor

    Kentte, 2005 yılında çarşıya alışverişe giden Servet Karaca'ya, yanından geçen bir kişi çarptı. Karaca, bir süre sonra kimliğinin de bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Cüzdanını bulamayan Karaca, karakola başvurdu, gazeteye kimliği için kayıp ilanı verdi.

    Servet Karaca, olaydan 3 yıl sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefonla sarsıldı. Polis, Karaca'ya çete lideri olmaktan kırmızı bültenle arandığını ve Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılandığını söyledi.

    Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Karaca'nın dosyası son olarak Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



    TİŞÖRT VE TERLİK SATARAK GEÇİNİYOR

        Eşini 2005 yılında kaybettikten sonra ikinci evliliğini yaptığını dile getiren 4 çocuk annesi Servet Karaca, yaklaşık 15 yıldır çete lideri olmaktan, Kayseri'de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığını belirtti.

        "ÇETE LİDERİ OLSAM MAL VARLIĞIM OLURDU"

        Hayatında hiç Kayseri'ye gitmediğini kaydeden Karaca, "15 yıldır TOKİ binalarındaki evimde oturuyorum. Buranın da parasını kredi çekerek kapattım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Evimin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik satıyorum. 4-5 yıldır bu şekilde geçiniyorum. Yıllardır emeğimle çalışan bir insanım. Çete lideri olsam mal varlığım olurdu. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum" dedi.

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