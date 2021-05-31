Balıkesir'de hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi.
Kaza akşam saatlerinde Erdek'ten Bandırma'ya hasta götüren 38 H 1827 plakalı ambulans şoförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi.
1 HASTA VE 3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI
Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.