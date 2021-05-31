Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.06.2021 01:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 01:05
    ABONE OL

    'de hasta taşıyan devrildi! 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı...

    Son dakika haberleri... 'in ilçesinde Erdek- karayolunda meydana gelen kazada hasta taşıyan kaza yaptı. Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

    Hasta taşıyan ambulans devrildi!

    Balıkesir'de hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

    Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi.

    Kaza akşam saatlerinde Erdek'ten Bandırma'ya hasta götüren 38 H 1827 plakalı ambulans şoförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi.

    1 HASTA VE 3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI
    Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

        Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıp, yol trafiğe açıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akşener'den 'Esnaf' tiyatrosu!
        Haberler Yaşam Balıkesir'de hasta taşıyan ambulans devrildi! 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı...