Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Biz ailecek Cumhuriyetimizin bekçileriyiz
Mihrap ile Köksal Turhan'ın yavruları Eymen, Elif Naz ve Emir
Bezdum habu kizlardan telefonun hiç susmayi
Figen ile Taşkın Kalay'ın yakışıklısı Çınar Kalay
Bana Gönül Dostu Rooney derler
Çiğden ile Şener Duran'ın yakışıklısı Arda Duran
Benim adım Lina Deren Ünal Annemin babamın prensesiyim
Seda ile Emre Ünal'ın prensesi Lina Deren Ünal
Biz ailecek Cumhuriyetimizin bekçileriyiz
Mihrap ile Köksal Turhan'ın yavruları Eymen, Elif Naz ve Emir
Bezdum habu kizlardan telefonun hiç susmayi
Figen ile Taşkın Kalay'ın yakışıklısı Çınar Kalay
Bana Gönül Dostu Rooney derler
Çiğden ile Şener Duran'ın yakışıklısı Arda Duran
Benim adım Lina Deren Ünal Annemin babamın prensesiyim
Seda ile Emre Ünal'ın prensesi Lina Deren Ünal