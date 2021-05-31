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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 31 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Biz ailecek Cumhuriyetimizin bekçileriyiz
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    ile Taşkın Kalay'ın yakışıklısı Çınar Kalay




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    Benim adım Lina Deren Ünal Annemin babamın prensesiyim
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Mayıs 2021