Küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden Sefa Küçüker, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yeniden ışığa kavuştu

4 yaşında havale geçiren Sefa Küçüker (33) görme kaybına uğradı. Yıllarca ameliyat ve tedavi denedi ama ışığa hasret kaldı. Son olararak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çare aradı.
Başarılı bir kornea nakli yapıldı. 29 yıl sonra tekrar görmeye başladı.
Operayonu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım ve Op. Dr. Onur Aydın gerçekleştirdi.
ŞİFA YURDU! ÜLKE ÜLKE GEZDİ, TÜRKİYE'DE İYİLEŞTİ
ABD'li Thilo Johannes Bayer, gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. 10 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi. Uygulanan kemoterapi ve radyoterapi ile hastalığı yendi. "Ömrümün geri kalanında herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım" dedi.
Kanser hastası adam, Türkiye'de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. ABD'li Thilo Johannes Bayer (65) kısa süre önce bitmek bilmeyen baş ve boyun ağrılarından yakınmaya başladı. Şikayetleri artınca, soluğu hastanede aldı. Yapılan incelemelerde gırtlak kanseri olduğu anlaşıldı. Dünyası başına yıkılan Thilo Johannes Bayer, hem ülkesinde hem de Ukrayna'da çeşitli tedavi yöntemlerini araştırdı. Ancak hiçbirine ikna olmadı.