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    Küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden Sefa Küçüker, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yeniden ışığa kavuştu

    Küçük yaşlarda havale geçirdiği için görme yetisini kaybeden genç adam Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yeniden ışığa kavuştu. İlk sözü bu oldu: 29 yıl sonra görebilmek çok güzel

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    Tedavi 'gör'dü
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    4 yaşında havale geçiren Sefa Küçüker (33) görme kaybına uğradı. Yıllarca ameliyat ve tedavi denedi ama ışığa hasret kaldı. Son olararak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çare aradı.

    Başarılı bir kornea nakli yapıldı. 29 yıl sonra tekrar görmeye başladı.



    Operayonu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım ve Op. Dr. Onur Aydın gerçekleştirdi.



    ŞİFA YURDU! ÜLKE ÜLKE GEZDİ, TÜRKİYE'DE İYİLEŞTİ
    ABD'li Thilo Johannes Bayer, gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. 10 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi. Uygulanan kemoterapi ve radyoterapi ile hastalığı yendi. "Ömrümün geri kalanında herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım" dedi.

    Kanser hastası adam, Türkiye'de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. ABD'li Thilo Johannes Bayer (65) kısa süre önce bitmek bilmeyen baş ve boyun ağrılarından yakınmaya başladı. Şikayetleri artınca, soluğu hastanede aldı. Yapılan incelemelerde gırtlak kanseri olduğu anlaşıldı. Dünyası başına yıkılan Thilo Johannes Bayer, hem ülkesinde hem de Ukrayna'da çeşitli tedavi yöntemlerini araştırdı. Ancak hiçbirine ikna olmadı.



        Arkadaşlarının da ısrarı üzerine uçağa atladı. Tedavisi için tam 10 bin 175 kilometre yol kat ederek soluğu Türkiye'de aldı.

        ÖVGÜ DOLU SÖZLER
        İstanbul'daki özel bir hastanede uygulanan tedavi ile sağlığına kavuşan Thilo Johannes Bayer "Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissettim. Şimdi kanserden tamamen kurtulmuş özgür bir adam olarak ülkeme dönüyorum. Ömrümün geri kalanında herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım. Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde gözüm kapalı kefil olurum" diyerek mutluluğunu anlattı.



        KANSERİN İZİ BİLE KALMADI
        Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, uygulanan tedavi yöntemini değerlendirdi. "Bayer'in gırtlak değil baş boyun kanseri olduğunu tespit ettik. Hastamız zorlu radyokemoterapi sürecini atlattı ve iyi yanıt alındı. 35 gün radyoterapi gördü. PET çekimlerinde tümörün yok olduğunu gördük" dedi.

        DİDEM SEYMEN

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        Haberler Yaşam Küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden Sefa Küçüker, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yeniden ışığa kavuştu