Küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden Sefa Küçüker, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yeniden ışığa kavuştu





Arkadaşlarının da ısrarı üzerine uçağa atladı. Tedavisi için tam 10 bin 175 kilometre yol kat ederek soluğu Türkiye'de aldı.



ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İstanbul'daki özel bir hastanede uygulanan tedavi ile sağlığına kavuşan Thilo Johannes Bayer "Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissettim. Şimdi kanserden tamamen kurtulmuş özgür bir adam olarak ülkeme dönüyorum. Ömrümün geri kalanında herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım. Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde gözüm kapalı kefil olurum" diyerek mutluluğunu anlattı.







KANSERİN İZİ BİLE KALMADI

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, uygulanan tedavi yöntemini değerlendirdi. "Bayer'in gırtlak değil baş boyun kanseri olduğunu tespit ettik. Hastamız zorlu radyokemoterapi sürecini atlattı ve iyi yanıt alındı. 35 gün radyoterapi gördü. PET çekimlerinde tümörün yok olduğunu gördük" dedi.



DİDEM SEYMEN



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