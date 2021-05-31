Dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülen Orhan Çumralıgil’in babası: 'Torunum her zil çaldığında babası geldi sanıyor'

sigortacılık yapan ve aynı zamanda yüzme ve boks antrenörü de olan25 Mayıs'ta A.E. (28) adlı kadını dövensaldırısına uğradı. Özçiftçi, evden aldığı bıçakla Çumralıgil'i göğsünden bıçakladı. 3 bıçak darbesiyle yere yığılan Çumralıgil, kurtarılamadı.Orhan Çumralıgil'in babası Turhan Çumralıgil, eşi Emine ve 5 yaşındaki torunu Elif ile oğlunun mezarını ziyaret etti. Oğlunun insanlık görevini yerine getirirken, canından olduğunu ifade eden acılı baba, "Kadının çelişkili ifadeleri bizi üzüyor. Kadınlar için üzülüyorum. Kadınların bu duruma sahip çıkması gerekiyor, destek olması gerekiyor. Beklentim, en ağır cezayı alması" dedi.Serebral palsi hastası torunu Elif'in henüz babasının öldüğünü bilemediğini söyleyen Çumralıgil, "Daha idrak edemiyor. Günlerdir yolunu gözlüyor. Her kapı zili çaldığında babam geldi diye seviniyor" diye konuştu.Orhan Çumralıgil'in eşi Emine Çumralıgil, "Bana bir yetim bıraktılar. Benim ciğerimi yaktılar. Adalet istiyorum. Böyle olmayacaktı" dedi.