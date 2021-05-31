Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülen Orhan Çumralıgil’in babası: 'Torunum her zil çaldığında babası geldi sanıyor'

    Boks antrenörü, şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken katledildi. Serebral palsi hastası kızı Elif’in ise her çalan kapı zilinde babasının geldiğini sanarak heyecanlandığı öğrenildi.

    Babam geliyor
    Konya'da sigortacılık yapan ve aynı zamanda yüzme ve boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil, 25 Mayıs'ta A.E. (28) adlı kadını döven Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz'in (29) saldırısına uğradı. Özçiftçi, evden aldığı bıçakla Çumralıgil'i göğsünden bıçakladı. 3 bıçak darbesiyle yere yığılan Çumralıgil, kurtarılamadı.

    OĞLUM İNSANLIK GÖREVİNİ YAPTI
    Orhan Çumralıgil'in babası Turhan Çumralıgil, eşi Emine ve 5 yaşındaki torunu Elif ile oğlunun mezarını ziyaret etti. Oğlunun insanlık görevini yerine getirirken, canından olduğunu ifade eden acılı baba, "Kadının çelişkili ifadeleri bizi üzüyor. Kadınlar için üzülüyorum. Kadınların bu duruma sahip çıkması gerekiyor, destek olması gerekiyor. Beklentim, en ağır cezayı alması" dedi.

    TORUNUM İDRAK EDEMİYOR
    Serebral palsi hastası torunu Elif'in henüz babasının öldüğünü bilemediğini söyleyen Çumralıgil, "Daha idrak edemiyor. Günlerdir yolunu gözlüyor. Her kapı zili çaldığında babam geldi diye seviniyor" diye konuştu.



    Orhan Çumralıgil'in eşi Emine Çumralıgil, "Bana bir yetim bıraktılar. Benim ciğerimi yaktılar. Adalet istiyorum. Böyle olmayacaktı" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!
    Haberler Yaşam Dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülen Orhan Çumralıgil’in babası: 'Torunum her zil çaldığında babası geldi sanıyor'