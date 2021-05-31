Jet sosyete turu

Lüks otel zinciri Four Seasons, 'jeti' ile 2022 için 2 özel tur hazırladı, rezervasyonları da almaya başladı. 3-26 Mayıs'taki 'Macera Dünyası' turu, 24 günde 8 ülkeyi içeriyor. Misafirlerine Seattle, Kyoto, Bali, Seyşeller, Ruanda, Marakeş, Bogota, Galapagos Adaları'nı gezdirecek olan Four Seasons, bu turun fiyatını da kişi başı 180 bin dolar olarak açıkladı. 28 Kasım-18 Aralık tarihlerindeki Uncharted Discory turu ise 21 gün boyunca 7 destinasyonu kapsıyor. Rotası New Orleans, Kosta Rika, Machu Picchu, Buenos Aires, Antarktika, Bogota ve Bahamalar olarak çizilen tur için kişi başına 190 bin dolar isteniyor. Bu fiyatlar 2 kişi seyahat için kişi başı fiyat olarak belirlendi. Tek gezenler 19 bin dolar daha ödeyecek.
KİŞİ BAŞI 190 BİN DOLAR
190 bin dolarlık tur New Orleans'tan başlıyor, Bahamalar'da bitiyor. Kosta Rika, Machu Picchu, Antarktika ve Bogota da rotada yer alıyor.
KİŞİ BAŞI 190 BİN DOLAR
190 bin dolarlık tur New Orleans'tan başlıyor, Bahamalar'da bitiyor. Kosta Rika, Machu Picchu, Antarktika ve Bogota da rotada yer alıyor.