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    Jet sosyete turu

    2022 için jetiyle 2 özel tur hazırladı. Rotası , , , , , ve olarak çizilen tur için kişi başına 190 bin dolar isteniyor.

    Jet sosyete turu
    Lüks otel zinciri Four Seasons, 'jeti' ile 2022 için 2 özel tur hazırladı, rezervasyonları da almaya başladı. 3-26 Mayıs'taki 'Macera Dünyası' turu, 24 günde 8 ülkeyi içeriyor. Misafirlerine Seattle, , , , Ruanda, Marakeş, , Galapagos Adaları'nı gezdirecek olan , bu turun fiyatını da kişi başı 180 bin dolar olarak açıkladı. 28 Kasım-18 Aralık tarihlerindeki Uncharted Discory turu ise 21 gün boyunca 7 destinasyonu kapsıyor. Rotası , , Machu Picchu, , , Bogota ve olarak çizilen tur için kişi başına 190 bin dolar isteniyor. Bu fiyatlar 2 kişi seyahat için kişi başı fiyat olarak belirlendi. Tek gezenler 19 bin dolar daha ödeyecek.

    KİŞİ BAŞI 190 BİN DOLAR
    190 bin dolarlık tur New Orleans'tan başlıyor, Bahamalar'da bitiyor. Kosta Rika, , Antarktika ve Bogota da rotada yer alıyor.

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