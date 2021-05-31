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    Erken teşhisle MS hastalığı kontrol altına alınan Tuğçe Çon, çocuk sahibi oldu

    'da yaşayan Tuğçe Çon (33) 11 yıl önce üniversite öğrencisiyken yüz felci, kol ve bacaklarda uyuşma olması nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar (MS) hastası olduğunu belirledi. Erkan tanı sayesinde tedaviye cevap verdi. MS hastalığı kontrol altına alınan Tuğçe Çon, çocuk sahibi bile oldu.

    Kimse korkmasın
    Ankara'da yaşayan Tuğçe Çon (33) 11 yıl önce üniversite öğrencisiyken yüz felci, kol ve bacaklarda uyuşma olması nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar (MS) hastası olduğunu belirledi. Erkan tanı sayesinde tedaviye cevap verdi. Evlenip çocuk sahibi olan genç kadın, "Yılmadan, pes etmeden mücadele veriyorum. Direncimi göstererek 6 yaşındaki oğluma rol model olmaya çalışıyorum" dedi. Şehir Hastanesi'nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Öztürk Mungan, "Erken tanı konulduğu için şu an her şey kontrol altında. Tuğçe, çocuk sahibi oldu ve günlük yaşantısına devam ediyor. Ancak 3 ayda bir mutlaka kontrol ediyoruz ve ömür boyu takibimizde olacak" diye konuştu.



    ile mutlu bir evliliği olan Tuğçe Çon, "Oğluma rol model olmaya çalışıyorum" dedi.
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