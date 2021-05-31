Balıkesir Edremit'te İsmail Özbek'ten (65) haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Polisler eve geldiğinde kokunun buzdolabından geldiğini belirledi. Kapağı açan ekip, Özbek'in cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu. Olayı araştıran ekipler, Özbek'in evinin odasını Niyazi Y'e kiraladığını öğrendi. Ekipler şüphelendikleri zanlının ilçe merkezinde sevgilisi Ayşegül Z.'nin evinde saklandığını belirledi. Polis her ikisini de gözaltına aldı.









Zanlı ifadesinde "Özbek'in kendisine cinsel birliktelik teklif ettiğini" iddia ederek, aralarında tartışma çıktığını, bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Tutuklanarak hapse gönderildi.









UYUŞTURUCU KURYESİ KÖPEK TUTUKLANDI!

Kars Narkotik Şube ekipleri, Van'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Polis, çevirdiği araçta şüpheliler S.T. ve E.K. ile birlikte Aksaray Malaklısı cinsi köpeğin olduğu tespit etti. Narkotik ekipleri yaptıkları aramada şahıslar ve araçta her hangi bir şey bulamadı. Ancak narkotik köpeği, araçtaki köpeğin üzerinde yoğunlaştı. Köpeğin tasmasından şüphelenen polis yaptığı aramada 50.06 gram uyuşturucu ele geçirdi. Zanlılar tutuklanırken, köpeğe de el konuldu.







OTODRAM!

İstanbul Esenler'de 4 aylık hamile Çiğdem K., seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atıldı. Olayda hafif yaralanan Çiğdem K. hastaneye kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan kadın, tedavi olmayı reddetti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, kendini araçtan atan kişileri tanımadığını söyledi.







TUĞÇE'YE NE OLDU?

Ankara Altındağ'a 3 ay önce kiracı olarak taşınan Tuğçe Mutlu (27), dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Mutlu'nun bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi. Evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda eşinden boşanan kadının sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, evdeki eşyaların dağınık olması ve silah bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.







TACİZ SPOR

Sakaryalı milli karateci E.D, antrenman sahasında hocası Mustafa S'nin tacizine uğradığını iddia etti. "Başıma gelenler yüzünden 7 kilo verdim. Uykudan terleyerek uyanıyorum. Hayatım kabusa döndü" dedi.







DENİZ İÇİN ADALET

İzmir'de sevgilisi Deniz Özarslan'ın (35) 4. kattaki evinin terasından düşen Derya Kılıç (24), mucize eseri yaralanarak kurtuldu.. Kılıç, "Ne intihar ettim ne de kimse beni aşağıya itti, olay tamamen kazaydı. Manzarayı seyrederken düştüm. Deniz'in hapiste olması moralimi bozuyor. Deniz için adalet istiyorum" dedi.







AYISAVAR

Trabzon'un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar veriyor. İnsanlara korku dolu anlar yaşatıyor. Yöre sakinleri saldırgan ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat bırakıyor.