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    muharebesi

    'nda aralarında tartışma çıkan 6 kişi, kemerlerle birbirine girdi. polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist etkisiz hale getirildi.

    Taksim meydan muharebesi
    İstanbul ı'nda oturup sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı. Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi. polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.



    POLİS GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ
    İki turiste saldıran 4 kişi, hızını alamadı. Polise de direnince böyle yakalandı.
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