Taksim meydan muharebesi

İstanbul Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı. Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
POLİS GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ
İki turiste saldıran 4 kişi, hızını alamadı. Polise de direnince böyle yakalandı.
POLİS GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ
İki turiste saldıran 4 kişi, hızını alamadı. Polise de direnince böyle yakalandı.