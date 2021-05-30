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    lı dağcı yvoshei 'da tırmanış sırasında düşerek yaşamını yitirdi: Cansız bedenini helikopter taşıdı

    lı dağcı yvoshei, 'da sarp kayalıklarda düşerek yaşamını yitirdi. aşığı dağcının cansız bedeni, helikopterle bulunduğu yerden alınarak otopsiye götürüldü.

    Cansız kurtarma!

    Antalya'da 2 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan uyruklu kadın dağcı yvoshei'nın (42) 1725 metre rakımlı Geyiksivrisi dağının zirvesine yakın noktada düşüp öldüğü belirlendi.

    Yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlenen dağcının cesedi, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle alınamadı. Bunun üzerine kadının cansız bedeni, ceset torbasına konulduktan sonra tarafından görevlendirilen helikopter ile alındı.

    Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığı'na götürülen cesedi, kadının kardeşi teşhis etti.

    Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Ukraynalı dağcı Yana Kryvoshei Antalya'da tırmanış sırasında düşerek yaşamını yitirdi: Cansız bedenini helikopter taşıdı