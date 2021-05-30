Antalya'da 2 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olan Ukrayna uyruklu kadın dağcı Yana Kryvoshei'nın (42) 1725 metre rakımlı Geyiksivrisi dağının zirvesine yakın noktada düşüp öldüğü belirlendi.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlenen dağcının cesedi, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle alınamadı. Bunun üzerine kadının cansız bedeni, ceset torbasına konulduktan sonra Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile alındı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığı'na götürülen cesedi, kadının kardeşi teşhis etti.

Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.