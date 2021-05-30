Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İki kardeş, su yüzünden tartıştı biri diğerini kurşunladı (Yaşam haberleri)

    Aydın İncirliova'da . ve . kardeşler, arazilerinde ortak depodan su kullanımı nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışma sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti. Saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kardeş katili ağabey, tutuklanarak hapse atıldı.

    Sudan cinayet

    Aydın İncirliova'da Çetin C. ve Emin C. kardeşler, arazilerinde ortak depodan su kullanımı nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışma sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti.

    Saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kardeş katili ağabey, tutuklanarak hapse atıldı.

    KAZAYI FARKETTİ
    Antalya'da     Aylin Şentürk'e (34) çarparak, ölümüne neden olan M.E., yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 130 kamera kaydını inceleyerek, kamyoneti ve sürücüyü tespit etti.

        Kazadan hemen önce iki farın açık olması, bir süre sonra ise birinin kapanması dikkat çekince araştırılan kamyonet, çalılık alanda bezle örtülüp, terk edilmiş bulundu.

        KABADAYILAR
        Kars'ın         Sarıkamış ilçesinde ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gündüz inen bozayılar, bahçelerde gezmeye başladı. Bir süre sonra ise cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bunu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, hızla ormanlık alana giderek gözden kayboldu. İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, ayıların mahallelerine genelde geceleri geldiğini söyledi. Bakışçı, "Bugün orta büyüklükte bir ayı önce komşunun bahçesindeki kovanlara saldırdı, daha sonra da şehir içine doğru geldi. Burada yiyecek ararken biz de onu izledik." dedi. Öte yandan Bursa'da, kent merkezine inip çöp konteynerinde yiyecek ararken görülen ayı, paniğe neden oldu.

        FİLM SAHNESİ GİBİ
        Adana'da oyuncu İlker Aksum, dün havalimanına gitmek için lüks cipiyle yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı. Şok geçiren oyuncu, aracın başında bir süre oturduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, taburcu edildi.

            13 SAATLİK SU KESİNTİSİ
            İSKİ, Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Buna göre Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran'da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

            160 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 159 milyon 849 bin 604 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 252 bin 336'şar, 4 bilenler bin 280'er, 3 bilenler 90'ar, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            KARDEŞ ÜLKE
            Azerbaycanlı             lise öğrencisi Nigar Aliyeva (18), 2020'nin aralık ayında rahatsızlandı. Lenfoma hastası olduğu anlaşıldı. Aile, tedavi için soluğu Türkiye'de aldı. 5 Nisan'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Aliyeva'ya kemoterapiye başlandı. İyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Doktorlar, ağabeyinin donör olabileceğini açıkladı. Ancak asker olan ağabey Orhan Aliyev, Nahçıvan'daydı. Bunun üzerine ağabeyin özel izinle Türkiye'ye gelmesi için gerekli hazırlıklara başlandı. Aliyeva, "Ağabeyimin iliği uymazsa başka donör bulunması lazım" diyerek bağış çağrısı yaptı.

                PATRON İŞÇİYE 'LAN' DİYEMEZ
                Yargıtay,                 emsal bir karara imza attı. Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bursa'da fabrikayı gezen patron, eli cebinde olan işçiyi, 'Lan oğlum elini cebinden çıkar' diyerek uyardı. İşçi ise 'Sen ne yapıyorsun?' diye cevap verince tazminatsız işten atıldı. Yargıtay, patronun işçiye, 'Lan' diyerek küçültücü, tahrik edici ifade kullanma hakkı vermeyeceğine vurgu yaptı.

                ÖLÜME KELEPÇE!
                İngiltere'de                 yaşayan Özge Mitoğlu (28), çocuk sahibi olmak istedi. Doktorların 'Kilo vermen gerek' demesi üzerine tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 2019'da İzmir'deki özel bir hastanede operasyon geçirdi. Taburcu olduktan sonra rahatsızlanan Mitoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Mitoğlu, eşinin ölümünde doktor M.U.Y.'nin ihmali olduğunu söyledi. Açılan soruşturmada, M.U.Y'nin 6 yıla kadar hapis istendi.

                ZEKA KÜPÜ
                ABD Kaliforniya'ya bağlı Los Angeles kentinde yaşayan Quest'in IQ'su 146 çıktı. Böylelikle Mensa kulübünün en küçük ama zeka seviyesi yüksek üyesi olarak listeye adı yazıldı. Küçük çocuğun şimdiden haritada 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına göre ayırt edebildiği açıklandı. Çocuğun, 17 aylıkken alfabenin tamamını, sayıları, renkleri ve şekilleri tanıdığı ortaya çıktı.

                    HAVALI TEKLİF
                    Sakarya'da                     Semih Kaya, sevdiği Ayşenur Yavuz'a ilginç bir evlilik teklifi etmek istedi. "Pasta yarışması" var diye bir imalathaneye davet etti. Arkadaşlar arasında yapılan pastada Yavuz birinci seçildi. Ödülünü almak için dışarıya çıkması istendi. Bu arada Kaya, drone ile evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında heyecanlanan genç kız, "Tabii ki de evet, bu anı hiç unutmayacağım" dedi.

                    YOK BÖYLE DAVA
                    İstanbul'da rahatsızlanan C.G, çeşitli tedaviler gördü. Bunun sonucu olarak cinsel performansı düştü. 22 yıllık eşi E. ise mahkemeye koştu: Karıkoca ilişkimiz sona erdi. Bizi hemen boşayın! Deniz Yusufoğlu.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
                    Haberler Yaşam İki kardeş, su yüzünden tartıştı biri diğerini kurşunladı (Yaşam haberleri)