İki kardeş, su yüzünden tartıştı biri diğerini kurşunladı (Yaşam haberleri)

Aydın İncirliova'da Çetin C. ve Emin C. kardeşler, arazilerinde ortak depodan su kullanımı nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışma sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti.
Saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kardeş katili ağabey, tutuklanarak hapse atıldı.
KAZAYI FARKETTİ
Antalya'da Aylin Şentürk'e (34) çarparak, ölümüne neden olan M.E., yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 130 kamera kaydını inceleyerek, kamyoneti ve sürücüyü tespit etti.