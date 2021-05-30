İki kardeş, su yüzünden tartıştı biri diğerini kurşunladı (Yaşam haberleri)

HAVALI TEKLİF

Sakarya'da Semih Kaya, sevdiği Ayşenur Yavuz'a ilginç bir evlilik teklifi etmek istedi. "Pasta yarışması" var diye bir imalathaneye davet etti. Arkadaşlar arasında yapılan pastada Yavuz birinci seçildi. Ödülünü almak için dışarıya çıkması istendi. Bu arada Kaya, drone ile evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında heyecanlanan genç kız, "Tabii ki de evet, bu anı hiç unutmayacağım" dedi.