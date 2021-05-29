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    • Yaşam
    • 29.05.2021 23:00
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    • 29.05.2021 23:40
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    nda bulunan cesedin sırrı çözüldü! İsmail, Niyazi'ye cinsel ilişki teklifinde bulununca peş peşe bıçaklandı

    ’in Edremit ilçesinde ’in evinden kötü kokular geldiği ve kendisinden uzun zamandır alınamadığı ihbarı üzerine eve giren ekipleri, Özbek’i nın içinde battaniyeye sarılmış şekilde ölü buldu. Bunun üzerine ekipleri yaptıkları çalışma ile zanlısını kısa sürede gözaltına alarak cinayeti çözdü. Olayın erkek erkeğe cinsel ilişki teklif edilmesi sonrası yaşandığı öğrenildi. Haberin detayları...

    İHA
    İsmail, Niyazi'ye cinsel ilişki teklifinde bulununca...

    Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2066 Sokak A11 Blok'ta ikamet eden 'in komşularının uzun zamandır alamadığı ihbarı üzerine ikamete , itfaiye ve görevlileri ile girildi. Evde yapılan kontrollerde Özbek, mutfakta yere yatırılmış içerisinde battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.

    Yapılan ilk kontrollerde Özbek'in kesici aletle ve boğularak öldürüldüğünün anlaşılması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İsmail Özbek'in yalnız yaşadığı, ikametinin odalarını belli bir ücret karşılığı kiraya verdiği bilgisi edinilmesi üzerine evde kiracı olarak kalan şahıslara yönelik çalışmalar derinleştirildi.

    Asayiş Büro Amirliği görevlileri, maktulün evinde kiracı olarak kalan şahıslardan Niyazi Y.'nin (41)' basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Şüpheli, Edremit ilçe merkezinde farklı bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

    İddialara göre, şüpheli Niyazi Y. yapılan ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, maktulün kendisine yaklaşık 10 gün önce ikamette yalnız oldukları esnada cinsel birliktelik teklif ettiğini, bunun üzerine tartıştıklarını ifade etti. Akabinde İsmail Özbek'i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını ve çarşaftan kopardığı bez ile boğarak öldürdüğünü, İsmail Özbek'in cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

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