Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 29 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Merve ile Hasancan Acar'ın yakışıklısı Doruk Acar





Özge ile Serkan Sakar'ın tatlışları Mavi Sakar





Ülkü ile Erol Yıldırım'ın prensesleri Eylül Nas ve Öykü Nas





Feride ile Cihan Özbozkurt'un prensesleri Derin Özbozkurt...

