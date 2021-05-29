Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 29 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 29 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Merve ile Hasancan Acar'ın yakışıklısı Doruk Acar


    Özge ile Serkan Sakar'ın tatlışları Mavi Sakar


    Ülkü ile Erol Yıldırım'ın prensesleri Eylül Nas ve Öykü Nas


    Feride ile Cihan Özbozkurt'un prensesleri Derin Özbozkurt...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken...
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 29 Mayıs 2021