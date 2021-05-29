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    "Embriyo dondurma" tekniği, li Göksu çiftine ikinci kez anne baba heyecanı yaşattı

    Öğretmen çift ve 2 yıl önce tüp bebek yöntemiyle oğulları Demir’e kavuşurken, kalan dondurulmuş embriyodan transfer edilerek hamile kaldı. Demir, ikinci yaş gününü ikiziyle kutlayacak…

    Yılın transferi!

    Tıp dünyasının çeşitli nedenlerle doğal yoldan anne baba olamayan çiftlere sunduğu tüp bebek yöntemi ile çiftlere defalarca deneme imkanı sunan "embriyo dondurma" tekniği, li Göksu çiftine ikinci kez anne baba heyecanı yaşattı.

    İzmir'in ilçesinde öğretmenlik yapan meslektaş çift ve , 9 yıl önce mutlu bir yuva kurdu. Hiç bir neden bulunamamasına karşın bebekleri olmadı. Önce bir hastanede aşılama yöntemini denediler, olmayınca bu kez ne başvurdular. 2018 yılında başvurdukları merkezde ilk denemede gerçekleşmeyen gebelik ikinci denemede oluştu.

    5 Temmuz 2019 tarihinde oğulları Demir'i kucaklarına alan çift, bu kez ikinci bir bebek, oğullarına da kardeş istedi.

    Tüp bebek denemesi sırasında elde edilen ve kalan embriyolarını dondurtan çift, bu istekle 'nde tekrar Uzmanı, merkez direktörü Opr. Dr. 'ın kapısını çaldı. Aslan, "Daha önce dondurduğumuz embriyolarını çözündürerek transfer ettik. Aile kadar heyecanlıyız" dedi.

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    Haberler Yaşam "Embriyo dondurma" tekniği, İzmirli Göksu çiftine ikinci kez anne baba heyecanı yaşattı