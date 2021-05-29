Tıp dünyasının çeşitli nedenlerle doğal yoldan anne baba olamayan çiftlere sunduğu tüp bebek yöntemi ile çiftlere defalarca deneme imkanı sunan "embriyo dondurma" tekniği, İzmirli Göksu çiftine ikinci kez anne baba heyecanı yaşattı.

İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmenlik yapan meslektaş çift Eylem ve Hüseyin Göksu, 9 yıl önce mutlu bir yuva kurdu. Hiç bir neden bulunamamasına karşın bebekleri olmadı. Önce bir hastanede aşılama yöntemini denediler, olmayınca bu kez İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdular. 2018 yılında başvurdukları merkezde ilk denemede gerçekleşmeyen gebelik ikinci denemede oluştu.

5 Temmuz 2019 tarihinde oğulları Demir'i kucaklarına alan çift, bu kez ikinci bir bebek, oğullarına da kardeş istedi.

Tüp bebek denemesi sırasında elde edilen ve kalan embriyolarını dondurtan çift, bu istekle Kent Tüp Bebek Merkezi'nde tekrar Kadın Hastalıkları ve İnfertilite Uzmanı, merkez direktörü Opr. Dr. Dilek Aslan'ın kapısını çaldı. Aslan, "Daha önce dondurduğumuz embriyolarını çözündürerek transfer ettik. Aile kadar heyecanlıyız" dedi.