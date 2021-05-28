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    • Yaşam
    • 29.05.2021 06:20
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    • 29.05.2021 06:50
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    SON DAKİKA: Gece yarısı ’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi! İstanbul D-100 Karayolu istikametinde seyir halinde ilerleyen araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan ve metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 3 kişi de yaralandı.

    İHA
    Maltepe’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, 04.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi.


    Maltepe'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var


    İçerisinde dört kişinin bulunduğu sürücüsünün Oğuzhan Baydar olduğu iddia edilen Fiat markalı 34 PM 6241 Plakalı otomobil, Küçükyalı'ya geldiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Takla atarak bariyerleri parçalayan otomobil orta refüje savrularak ters döndü.



    Olayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.




    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yunus Emre Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



        Kaza sonrasında polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Kaza sonra hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savruldu.



        Küçükyalı D100 kara yolu her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan inceleme sonrasında hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
        Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Gece yarısı Maltepe’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var