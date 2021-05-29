HAYATI DEĞİŞTİ

Osmaniye'de özel bir kurumda öğretmenlik yaparken silikon kalıptan yaptığı alçı saksıyı internet üzerinden satışa sunan Deniz Bakırhan'ın hayatı değişti. İnternet üzerinden sattığı el emeği göz nuru ürünlerden cesaret alarak öğretmenlik mesleğini bırakan Bakırhan, ablası Filiz Bakırhan'ın da desteği ile hobi olarak başladığı işi daha da büyüterek iş yeri açtı. İş yerinde satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 70'lik kısmını kendileri üreten iki kardeş şimdilerde gelen siparişlere yetişemiyor. Deniz, "Ürünlerin yüzde 70'lik oranı bizim elimizden çıkıyor. Silikon kalıplara taş tozu ile kalıplar döküp ardından boyama işlerine kadar bizim elimizden çıkıyor. Dekoratif ürünlerimizi müşterilerimizin evlerinde görmekten mutlu oluyoruz" dedi.