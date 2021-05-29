Konya'da boks antrenörü Orhan Çumralıgil, dayak yiyen kadını kurtarmak isterken Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki şüpheli, tutuklandı.
Özçiftçi'nin daha önceden de çoğunluğu kasten yaralama olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu, 3 kez cezaevinde girip çıktığı, en son 9 Mayıs günü cezaevinden çıktığı öğrenildi. Çumralıgil'in boks antrenörü babası Turhan Çumralıgil, "Oğlum Orhan'ımı kaybetti. Üzüntülüyüm. Allah büyük" dedi.
O ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS
İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu yolcu Sevgi Yamaç Yalçin (31) can verdi. Savcılık, araç kullanırken telefonla uğraşan ve hız limitinin iki katıyla seyreden tutuklu şoför Baki Tatlı'nın 15 yıla kadar hapsini istedi. Dilek Yaman Demir.