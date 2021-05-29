Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da Orhan Çumralıgil'i katleden  içerden yeni çıkmış (Yaşam haberleri)

    'da boks antrenörü Orhan Çumralıgil, dayak yiyen kadını kurtarmak isterken ve tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki şüpheli, tutuklandı. Özçiftçi'nin daha önceden de çoğunluğu kasten yaralama olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu, 3 kez cezaevinde girip çıktığı, en son 9 Mayıs günü cezaevinden çıktığı öğrenildi.

    İçerden yeni çıkmış

    Konya'da boks antrenörü Orhan Çumralıgil, dayak yiyen kadını kurtarmak isterken Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki şüpheli, tutuklandı.

    Özçiftçi'nin daha önceden de çoğunluğu kasten yaralama olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu, 3 kez cezaevinde girip çıktığı, en son 9 Mayıs günü cezaevinden çıktığı öğrenildi. Çumralıgil'in boks antrenörü babası Turhan Çumralıgil, "Oğlum Orhan'ımı kaybetti. Üzüntülüyüm. Allah büyük" dedi.

    O ŞOFÖRE 15 YIL HAPİS
    İstanbul     Beşiktaş'ta halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu yolcu Sevgi Yamaç Yalçin (31) can verdi. Savcılık, araç kullanırken telefonla uğraşan ve hız limitinin iki katıyla seyreden tutuklu şoför Baki Tatlı'nın 15 yıla kadar hapsini istedi. Dilek Yaman Demir.

        BENİ KİMSE İTMEDİ
        İzmir Konak'ta geçtiğimiz günlerde Derya Kılıç (24), erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın (35) 4. kattaki evinin terasından düşerek yaralandı. Özarslan tutuklandı. Kılıç, hastaneden taburcu oldu. Ölümden dönen genç kadın, sosyal medyada "Kimse tarafından itilmedim, kimse yüzünden düşmedim" paylaşımını yaptı.


        PARASINI ZORLA ALIYORDU
        Türkiye'nin         günlerce konuştuğu Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi. Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı tanık olarak dinlendi. Sera E., Ümitcan Uygun'un, Aleyna'ya sürekli şiddet uyguladığını ve zorla çalıştırarak parasını aldığını iddia etti.

        YÜREK YAKAN KAZA
        Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren (15) ve Eren Altun'a (14) M.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan kardeşler, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın ikisi de kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Törende, çocukların babası Mehmet Altun, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından kardeşler yan yana toprağa verildi.

            KEDİ BENİ HİPNOZ ETTİ
            Ünlü             markaların reklam filmlerini çeken yapımcı Volkan Savaşçı, Şişli'de 11 Mayıs günü sevgilisi H.A.'nın posta kutusundaki anahtarını çalarak evine girince gözaltına alındı. Savaşçı, kız arkadaşının evinde eşyaları olduğunu, kediye mama götürmek için eve girdiğini ileri sürdü ve ardından şu savunmayı yaptı: Kedi beni hipnoz mu etti bilmiyorum." Savaşçı ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.


            KUVVETLİ UYARI
            Meteoroloji Marmara, kuzey Ege, batı Karadeniz ile orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceğini açıkladı. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım uyarısı yapıldı.

            HAYATI DEĞİŞTİ
            Osmaniye'de özel bir kurumda öğretmenlik yaparken silikon kalıptan yaptığı alçı saksıyı internet üzerinden satışa sunan Deniz Bakırhan'ın hayatı değişti. İnternet üzerinden sattığı el emeği göz nuru ürünlerden cesaret alarak öğretmenlik mesleğini bırakan Bakırhan, ablası Filiz Bakırhan'ın da desteği ile hobi olarak başladığı işi daha da büyüterek iş yeri açtı. İş yerinde satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 70'lik kısmını kendileri üreten iki kardeş şimdilerde gelen siparişlere yetişemiyor. Deniz, "Ürünlerin yüzde 70'lik oranı bizim elimizden çıkıyor. Silikon kalıplara taş tozu ile kalıplar döküp ardından boyama işlerine kadar bizim elimizden çıkıyor. Dekoratif ürünlerimizi müşterilerimizin evlerinde görmekten mutlu oluyoruz" dedi.

                BİR TALİHLİYE 442 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 442 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 726'şar lira, 8 bilenler 250'şer lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken...
                Haberler Yaşam Konya'da Orhan Çumralıgil'i katleden Fatih Özçiftçi içerden yeni çıkmış (Yaşam haberleri)