Adana Çukurova'da yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, dün saat 10.00 sıralarında, oğlu Eren ile birlikte kayınpederi Mehmet Soytaş'ın oturduğu apartmana gitti.
Zemin katta asansöre binen baba, 2'nci kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren'i yere bıraktı. Katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren'in, kabinle duvar arasına kolu sıkıştı.
Hareket ettikçe Eren'in boynuna kadar gelen kabin, babanın acil durum düğmesine basmasıyla durdu. Minik çocuğun çığlıklarını duyup, yardıma koşanlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.