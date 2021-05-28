Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

"BABA PANİK HALİNDEYDİ"

Apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi duyunca asansöre koştuklarını belirterek, "Kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi. Çocuk sıkışmıştı. Baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış sanırım. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi. Sonra itfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama morarmıştı" diye konuştu.