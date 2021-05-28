Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki Eren hayatını kaybetti
Adana'da yaşanan olay kelimenin tam anlamıyla "bu acıya yürek dayanmaz" denilen cinsten. Babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki Eren Uğuz, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi. Apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi duyunca asansöre koştuklarını belirterek, "Kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi. Çocuk sıkışmıştı. Baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış sanırım. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi. Sonra itfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama morarmıştı" diye konuştu.
28.05.2021 16:52
- Son Güncelleme: 28.05.2021 17:03
Zemin katta asansöre binen Zafer Uğuz, iddiaya göre, 2'nci kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren'i yere bıraktı. Katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren'in, kabinle duvar arasına kolu sıkıştı. Hareket ettikçe Eren'in boynuna kadar gelen kabin, baba Zafer Uğuz'un acil durum düğmesine basmasıyla durdu.
"BABA PANİK HALİNDEYDİ"
Apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi duyunca asansöre koştuklarını belirterek, "Kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi. Çocuk sıkışmıştı. Baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış sanırım. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi. Sonra itfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama morarmıştı" diye konuştu.