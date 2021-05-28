İstanbul'da yaşayan yeminli tercüman ve Avukat İpek Biter Gündüz, 11 yıllık çalışma hayatının yanı sıra bu sıralar anneliğinden de söz ettiriyor.
Hayalindeki meslek olan avukatlığı icra eden Gündüz, geçen yıl kızı Beliz'i kucağına aldı.
Hamileliğinin son anına kadar çalışan ve toplantıdan çıkıp doğuma giden Gündüz, kısa bir sürede kızı ile birlikte mesleğinin başına döndü. Ofiste kızına da evdeki gibi düzen kurup iş hayatına kaldığı yerden devam etti.
Minik Beliz de birçok müvekkil görüşmesine, bilirkişi incelemesi ve keşif icrasına dahil olup sayısız toplantıya katıldı, savcılık şikâyetleri ve ifadelerde bulundu. Toplantıların yanı sıra, duruşmalarda dahi Beliz bebek annesine eşlik etti. 1.5 yaşlarında olan Beliz bebek artık duruşmalara katılırken kendisine ait cübbesini de giyiyor.