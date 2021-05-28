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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 10:00
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    • 28.05.2021 10:07
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    Paraya para demiyorlar! Gramı 500 TL'ye satılıyor! 'da üretimi başladı! Talep ise on numara

    Gramı 500 TL... Tıp dallarında ehemmiyetli bir yere sahip olan arı zehri, ’de kaptan olarak uygulamaya konulan 26 şehir arasındaki ’da üretilmeye başlandı. Proje kapsamında 20 arı üreticisinin her birine 16 adet arılı kovan, 10'lu arı zehri toplama aparatı, oto buzdolabı ve zehir muhafaza şişelerinden dağıtıldı. Çeşitli kaynaklarda da arı zehrinin hastalıklara şifa olduğuna yönelik bilgiler geçiyor. Özellikle o yıllarda arı zehri romatizma, eklem ve cilt hastalıkları için doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Özellikle o yıllarda arı zehri romatizma, eklem ve cilt hastalıkları için doğal ilaç olarak kullanılmıştır.

    İHA
    PARAYA PARA DEMİYORLAR! GRAMI 500 TL'YE SATILIYOR!

    Adıyaman'da arı zehri üretimine başlandı. Üreticilere; Sağlık, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ve 1 gramı 500 TL'nin üzerinde olan arı zehrinin eğitimi verildi. 2020 yılı sonunda GAP Kalkınma İdaresine Başkanlığına Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan Sağlık İçin Arı Zehri isimli proje kabul edildi. Arıların koruma amaçlı dışarıdan gelen tehditlere karşı doğal olarak geliştirdikleri zehrin zararı olduğu kadar faydasının da olduğu ortaya çıktı. Son yıllarda özellikle ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan arı zehri üzerinde araştırmalar devam ediyor. İçerdiği mineraller sayesinde hücrelerin sağlığını yenileyen arı zehri hakkında merak edilenlerin hepsi haberin detayında. Peki Arı zehri nerelerde kullanılır?

    Kovan ve zehir toplama aparatı dağıtımı

    Proje kapsamında 20 arı üreticisinin her birine 16 adet arılı kovan, 10'lu arı zehri toplama aparatı, oto buzdolabı ve zehir muhafaza şişelerinden dağıtıldı.

    Arılar zehirlerini cam üzerine bırakıyor

    Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak ve arı üreticilerinin katılımı ile arı zehri üretim eğitimi verildi. Eğitimin ardından ilk arı zehri üretimi gerçekleştirildi. Kovanlara bırakılan elektrikli camı gelen ve sokmak isteyen arılar zehirlerine bu camın üzerine bırakıyor.

        Yarım saat bekletiliyor sonra...

        Yarım saatlik beklemenin sonunda bu cam aparatlar kovandan alınarak üzerindeki arı zehirleri şişeleniyor. Haftada bir defa yapılan bu işlemden elde edilen arı zehirleri oto buzdolabında eksi 18 derece 5 yıl boyunca muhafaza edilebildiği öğrenildi.

        "Arı zehri tedavisi kabul edildi"

        Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman'da arı zehri üretimi başladığını belirterek, "Apiterapi dediğimiz yani arı ürünleriyle insanlar tedavi ediliyor. Arı ürünleriyle tedavi içerisinde bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri bulunuyor. Ülkemizde de GETAP yani geleneksel ve tamamlayıcı alternatif tıp kapsamında arı zehri tedavisi kabul edildi ve uygulamaya geçildi.

        Ülkemizde pilot olarak belirlenen 26 il içerisinde yer alan Adıyaman yer alıyor. Bu projemizle arı zehri üretimi yaparak, bu elde ettiğimiz arı zehrini gerek apiterapide kullanılmak amacıyla, gerekse de ilaç ve kozmetik sanayine ham madde üretmiş olacağız. Burada 20 kişilik model bir grup ile üretime başladık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman'da arı zehri üretimi bu proje ile yapılmış olacak. Bu projenin model olacağını ve sonrasında da Güneydoğu'daki bütün illerde arı zehrinin üretilmesini hedefliyoruz" dedi.

            Arı Üreticisi Zeynel Kizir ise bundan, bal üretiminin yanında arı zehri üreteceklerini belirterek, "Bundan sonra arı zehri üreteceğiz. Muaffak olursak inşallah, arı zehri, arı sütü, arı ekmeği, polen, propolis, bunlara da geçeceğiz. Yetkililer bize çok büyük destek veriyor. İnşallah bizde onların emeğini boşa çıkartmayız" ifadelerini kullandı.

            ARI ZEHRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

            Yapılan araştırmalarda arı zehrinin içinde melittin adında bir madde bulunuyor. Bu madde yapısı bozulmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. ABD'li bilim insanları melitin maddesinin içerdiği nano parçacıklarının özellikle HIV virüsünün neden olduğu hasarı azalttığına yönelik çalışmalar yaptı.

            Çalışmalarda maddenin ortaya çıkan tahribatın hızla iyileşmesini sağladığı görüldü. Ayrıca madde güçlü bir iltihap temizleyicidir. Günümüzde de yaşanma oranı giderek artan romatizma yanı iltihaplı eklem hastalıklarının önüne geçmede de etkilidir. Arının faydaları üzerinde halen çalışmalar devam ediyor.

            ARI ZEHRİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

            - Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan saman ve nezle gibi hastalıklarda

            - İltihaplı eklem romatizmasında

            - Kalp ve damar hastalıklarında

            - Sinir hücrelerindeki deformasyon

            - Cilt hastalıklarında

            - Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

            - Bölgesel sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

            Son olarak Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nda Multipl Skleroz ve iltihaplı romatizma hastaları için bal arılarından zehirleri toplanarak "Apiterapi" tedavisi uygulanıyor. Uzman doktorlar eşliğinde toplanan zehirler bir yılda 1 MS ve 14 iltihaplı romatizma hastasına şifa oldu.
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            Haberler Ekonomi Paraya para demiyorlar! Gramı 500 TL'ye satılıyor! Adıyaman'da üretimi başladı! Talep ise on numara