ARI ZEHRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan araştırmalarda arı zehrinin içinde melittin adında bir madde bulunuyor. Bu madde yapısı bozulmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. ABD'li bilim insanları melitin maddesinin içerdiği nano parçacıklarının özellikle HIV virüsünün neden olduğu hasarı azalttığına yönelik çalışmalar yaptı.

Çalışmalarda maddenin ortaya çıkan tahribatın hızla iyileşmesini sağladığı görüldü. Ayrıca madde güçlü bir iltihap temizleyicidir. Günümüzde de yaşanma oranı giderek artan romatizma yanı iltihaplı eklem hastalıklarının önüne geçmede de etkilidir. Arının faydaları üzerinde halen çalışmalar devam ediyor.