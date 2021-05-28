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    • Yaşam
    • 28.05.2021 08:28
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    • 28.05.2021 08:28
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    Oyun oynarken parmağını sıkıştırdı! İtfaiye seferber oldu

    'de bulunan bir parkta oyun oynayan çocuk, parmağını bank kenarındaki boşluğa sıkıştırdı. Parmağı sıkışan çocuğu olay yerine gelen itfaiye ekipleri saatler süren bir çalışma sonucu kurtardı.

    Oyun oynarken parmağını sıkıştırdı! İtfaiye seferber oldu

    'de oyun oynamak için parka giden bir çocuk dinlenmek için oturduğu bankın kenarlarında bulunan deliklere parmağını sıkıştırdı. Parmağı deliğe sıkışan çocuk itfaiyenin saatler süren çalışması sonucunda bankın demirleri kesilerek kurtarıldı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gülbin Sokakta bulunan bir oyun parkında yaşandı. İddiaya göre, parka arkadaşları ile oyun oynamaya giden 16 yaşındaki Samet Erdem parkta bulunan bankta otururken bankın kenarlarındaki deliklere parmağını sıkıştırdı.

    Parmağını kurtarmak için uzun süre uğraşan çocuk başarılı olamayınca, arkadaşları çareyi itfaiye ekiplerine bildirmekte buldu. Parka gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını önce sabunlu suyla kurtarmaya çalıştı. Daha sonra ise demir kesme cihazıyla bankın demirleri kesilerek çocuk banktan kurtarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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