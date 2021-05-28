İki doz Çin aşısı Sinovac (Coronavac) yaptıran sağlık çalışanlarında yüzde 98,2 antikor tespit edildi

Daha önce Covid-19 geçirmiş olan kişilerin tamamında yüksek seviyede antikor oluştuğu, ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişilerde antikor seviyelerinin daha düşük olduğunun gözlemlendiğini dile getiren Prof. Dr. Tanır, bu bulguların "Yaşlı bireylerde ve bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde üçüncü doz gerekli mi?" sorusuna neden olduğunu ayrıca aşılama sonrası hiçbir ciddi istenmeyen etki saptanmadığını dile getirdi.