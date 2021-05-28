İki doz Çin aşısı Sinovac (Coronavac) yaptıran sağlık çalışanlarında yüzde 98,2 antikor tespit edildi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın sonuçları açıklandı.
Konuyla ilgili bilgi veren Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti.
Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tanır, amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık (hümoral immünite) yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.