Yat fiyatları zirve yaptı! Haftalık 4.2 milyon dolar...

Coronavirüs yat turizminin yıldızını daha da parlattı. Kimileri kendi yatında kimileri de kiralama yaparak tatil yolunu seçti. Zenginlerin bu yaz süper yatlara adeta servet ödeyeceği ortaya çıktı. Haftalık kiralar bile dudak uçuklattı.



İşte dünyaca ünlü süper yatları kiralayanların 1 hafta için ödeyeceği en düşük tutarlar:



YATLAR VE KİRALAMA BEDELLERİ



Flying Fox:......4 milyon 280 bin dolar

Lana:...............1.53 milyon dolar

RoMEA:...........1.03 milyon dolar

M.Falcon:........563 bin dolar

Ragnar:...........525 bin dolar

G.Changer:.....450 bin dolar

K2:...................316 bin 600 dolar

DB9:................305 bin 500 dolar

EIV:..................245 bin dolar

Athos:.............245 bin dolar

Da Vinci:.........225 bin dolar

Rebeca:...........196 bin dolar

