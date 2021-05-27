Yat fiyatları zirve yaptı! Haftalık 4.2 milyon dolar...

Coronavirüs yat turizminin yıldızını daha da parlattı. Kimileri kendi yatında kimileri de kiralama yaparak tatil yolunu seçti. Zenginlerin bu yaz süper yatlara adeta servet ödeyeceği ortaya çıktı. Haftalık kiralar bile dudak uçuklattı.
İşte dünyaca ünlü süper yatları kiralayanların 1 hafta için ödeyeceği en düşük tutarlar:
YATLAR VE KİRALAMA BEDELLERİ
Flying Fox:......4 milyon 280 bin dolar
Lana:...............1.53 milyon dolar
RoMEA:...........1.03 milyon dolar
M.Falcon:........563 bin dolar
Ragnar:...........525 bin dolar
G.Changer:.....450 bin dolar
K2:...................316 bin 600 dolar
DB9:................305 bin 500 dolar
EIV:..................245 bin dolar
Athos:.............245 bin dolar
Da Vinci:.........225 bin dolar
Rebeca:...........196 bin dolar
Bu yaz Akdeniz'de yol alacak Lana, 33 mürettebatıyla 12 konuğa hizmet verecek.
136 metrelik Flying Fox, bu yaz Batı Akdeniz'i gezecek. Dünyanın en büyük kiralanabilir yatı olan Flying Fox'ta, hamam, jakuzi, saunanın da olduğu 2 katlı SPA'ya sahip.