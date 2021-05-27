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    Yat fiyatları zirve yaptı! Haftalık 4.2 milyon dolar...

    Pandeminin etkisiyle bu yaz da yatla tatil zirve yapacak. Zenginler, süper yatlara adeta servet ödeyecek. haftalık 4.2 milyon dolarlık kirasıyla zirveyi kapacak.

    Bu nasıl fi'yat!'

    Coronavirüs yat turizminin yıldızını daha da parlattı. Kimileri kendi yatında kimileri de kiralama yaparak tatil yolunu seçti. Zenginlerin bu yaz süper yatlara adeta servet ödeyeceği ortaya çıktı. Haftalık kiralar bile dudak uçuklattı.

    İşte dünyaca ünlü süper yatları kiralayanların 1 hafta için ödeyeceği en düşük tutarlar:

    YATLAR VE KİRALAMA BEDELLERİ

    Flying Fox:......4 milyon 280 bin dolar
    Lana:...............1.53 milyon dolar
    RoMEA:...........1.03 milyon dolar
    M.Falcon:........563 bin dolar
    Ragnar:...........525 bin dolar
    G.Changer:.....450 bin dolar
    K2:...................316 bin 600 dolar
    DB9:................305 bin 500 dolar
    EIV:..................245 bin dolar
    Athos:.............245 bin dolar
    Da Vinci:.........225 bin dolar
    Rebeca:...........196 bin dolar



    Bu yaz Akdeniz'de yol alacak Lana, 33 mürettebatıyla 12 konuğa hizmet verecek.



    136 metrelik Flying Fox, bu yaz Batı Akdeniz'i gezecek. Dünyanın en büyük kiralanabilir yatı olan Flying Fox'ta, hamam, jakuzi, saunanın da olduğu 2 katlı SPA'ya sahip.
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