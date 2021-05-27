Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi Erdi Sungur hakkında "planlayarak adam öldürme" suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4. celsesi yapıldı.
Süleyman Tezcan
Emre Aşık'ın avukatları tarafından Yağmur Aşık'ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan, tanık olarak getirildi. "Tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. İfade vermemem için tehdit edildim. Yağmur beni öldürmek istedi. Emre'yi de öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik" dedi.
Dava, 2 Temmuz'a ertelendi.
Süleyman Tezcan
Emre Aşık'ın avukatları tarafından Yağmur Aşık'ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan, tanık olarak getirildi. "Tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. İfade vermemem için tehdit edildim. Yağmur beni öldürmek istedi. Emre'yi de öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik" dedi.
Dava, 2 Temmuz'a ertelendi.