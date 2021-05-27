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    Tanık konuştu! "'ın hedefi bendim..."

    ile sevgilisi hakkında "planlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 'nde açılan davanın 4. celsesi yapıldı.

    Yağmur’un hedefi bendim
    Eski milli futbolcu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi ile sevgilisi hakkında "planlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 'nde açılan davanın 4. celsesi yapıldı.


    Süleyman Tezcan

    Emre Aşık'ın avukatları tarafından Aşık'ın eski yakın arkadaşı , tanık olarak getirildi. "Tanıklık yapmak istememdeki tek neden bu kişi cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. İfade vermemem için tehdit edildim. Yağmur beni öldürmek istedi. Emre'yi de öldürmek istedi. Benimle tüm telefon konuşmaları var. Mahkemeye bildirdik" dedi.



    Dava, 2 Temmuz'a ertelendi.
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