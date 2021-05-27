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    'de vahşet! Talihsiz kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü

    Evlatlarıyla birlikte evi terkeden Yudum Mert, çalıştığı hastaneyi basan eşi tarafından öldürüldü. Katil koca, kayıplara karıştı. Polis, cinayetin ardından kaçan Güntay Mert'in yakalanması için operasyon başlattı.

    Hastanede kocaman dehşet
    İstanbul Kadıköy'de yine koca terörü yaşandı. ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yudum Mert çocuklarıyla birlikte evi terk ederek bir yakının yanına yerleşti.



    'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Yudum Mert dün sabah çocuklarıyla birlikte işe gitti. Hastaneyi basan Mert, yeniden tartıştığı eşini bıçakladı. Çocuklarının gözü önünde ağır yaralanan talihsiz kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Polis, cinayetin ardından kaçan Güntay Mert'in yakalanması için operasyon başlattı.




    Yudum Mert'in dayısı, acı haberi alınca hastaneye gitti.
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    Haberler Yaşam İstanbul Kadıköy'de vahşet! Talihsiz kadın çocuklarının gözü önünde öldürüldü