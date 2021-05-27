İstanbul Kadıköy'de yine koca terörü yaşandı. Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yudum Mert çocuklarıyla birlikte evi terk ederek bir yakının yanına yerleşti.
Göztepe'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Yudum Mert dün sabah çocuklarıyla birlikte işe gitti. Hastaneyi basan Mert, yeniden tartıştığı eşini bıçakladı. Çocuklarının gözü önünde ağır yaralanan talihsiz kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, cinayetin ardından kaçan Güntay Mert'in yakalanması için operasyon başlattı.
Yudum Mert'in dayısı, acı haberi alınca hastaneye gitti.
Göztepe'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Yudum Mert dün sabah çocuklarıyla birlikte işe gitti. Hastaneyi basan Mert, yeniden tartıştığı eşini bıçakladı. Çocuklarının gözü önünde ağır yaralanan talihsiz kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, cinayetin ardından kaçan Güntay Mert'in yakalanması için operasyon başlattı.
Yudum Mert'in dayısı, acı haberi alınca hastaneye gitti.